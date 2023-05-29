Актера Нейжмак-Иорданского осудили на 8 лет колонии за избиение экс-заместителя министра энергетики Леонида Тропко

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому за избиение бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко. Его осудили на восемь лет.
В результате нападения виновный причинил Тропко тяжкий вред здоровью. Нейжмак-Иорданский избил чиновника руками и ногами. По решению суда, актер будет отбывать восемь лет наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, на заседании удовлетворили иск жены Тропко о возмещении морального вреда. Виновный должен выплатить семье 3 млн рублей.
Ранее в Москве завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого стал Нейжмак-Иорданский. На тот момент мужчина находился в СИЗО по решению суда, передает «Вечерняя Москва».