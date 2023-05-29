Актера Нейжмак-Иорданского осудили на 8 лет колонии за избиение экс-заместителя министра энергетики Леонида Тропко

В результате нападения виновный причинил Тропко тяжкий вред здоровью. Нейжмак-Иорданский избил чиновника руками и ногами. По решению суда, актер будет отбывать восемь лет наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, на заседании удовлетворили иск жены Тропко о возмещении морального вреда. Виновный должен выплатить семье 3 млн рублей.