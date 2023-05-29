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Представитель исполнительницы Славы прокомментировал новость о госпитализации звезды

Шоу-бизнес
Представитель исполнительницы Славы прокомментировал новость о госпитализации звезды

Представитель российской музыкальной исполнительницы Славы Николай Макаров подтвердил сообщение о госпитализации артистки. Информацией он поделился 29 мая, в понедельник.

Макаров предположил, что певица могла простудиться. В настоящий момент есть подозрения на проблемы с легкими. Точная информация пока отсутствует, указал он.

«В больницу отвезли, положили, решили оставить, анализы какие-то сделают, будет известно более подробно», — подытожил представитель российской звезды.

Прежде стало известно, что в понедельник, 29 мая, Слава попала в лечебное учреждение. Подробности сообщает «Национальная служба новостей».
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