Представитель исполнительницы Славы прокомментировал новость о госпитализации звезды

Представитель российской музыкальной исполнительницы Славы Николай Макаров подтвердил сообщение о госпитализации артистки. Информацией он поделился 29 мая, в понедельник.
Макаров предположил, что певица могла простудиться. В настоящий момент есть подозрения на проблемы с легкими. Точная информация пока отсутствует, указал он.
«В больницу отвезли, положили, решили оставить, анализы какие-то сделают, будет известно более подробно», — подытожил представитель российской звезды.
Прежде стало известно, что в понедельник, 29 мая, Слава попала в лечебное учреждение. Подробности сообщает «Национальная служба новостей».