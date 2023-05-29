«Так и не научилась писать»: пользователи Сети раскритиковали Собчак за опечатку

На днях журналистка Ксения Собчак опубликовала у себя в блоге маленький пост о том, как важно в течение жизни сохранить здоровое чувство самоиронии. Текст состоял всего из нескольких предложений. Однако телеведущая умудрилась и в таком коротком сообщении сделать ошибку, информирует портал Teleprogramma.pro.
Дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака пропустила мягкий знак в глаголе совершенного вида. И въедливые интернет-пользователи не преминули это заметить, указав знаменитости на досадную «опечатку».
«ПрименитЬся, как всегда, куча ошибок…», — отметил первый пользователь.
«А что, без ошибок так и не научилась писать?», — интересуются в Сети.
«ПрименитЬся. Журналисту, коим Вы себя считаете, такие ошибки-опечатки в тексте делать недопустимо», — высмеяли якобы грамотную писательницу хейтеры.
При этом над ней подтрунивают не только в Сети. Так шоумен Гарик Бульдог Харламов высмеял Собчак во время выступления на сцене Comedy Club. Комик исполнил песню, в которой в шуточной форме назвал причину решения светской львицы остаться в России.