Киевские полицейские за съемку работы системы ПВО задержали 33 человека

Украинская полиция задержала в Киеве 33 человека за ведение съемки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Информация об этом появилась в украинских СМИ.
Напомним, что в столице прогремело несколько мощных взрывов. В районах Киева срабатывала система ПВО, указал мэр города Виталий Кличко в личном Telegram-канале. Запись этих моментов на мобильные телефоны стала основанием для задержания киевлян.
После атаки на Киев представители киевского режима прокомментировали происшествие. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что это 16 удар по столице с начала мая, передает «Царьград».