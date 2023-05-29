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Верховная рада утвердила предложение Зеленского о введении против Ирана санкций на 50 лет

Политика
Верховная рада утвердила предложение Зеленского о введении против Ирана санкций на 50 лет

Верховная рада утвердила предложение президента Украины Владимира Зеленского о введении Киевом санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 29 мая. В сообщении отмечается, что за данную инициативу проголосовали 328 депутатов.

Ранее украинский лидер Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о долгосрочных санкциях в отношении Исламской республики. Ограничения со стороны киевского режима предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном. Полностью прервутся транзит ресурсов, полеты и перевозки.

Также резиденты Ирана потеряют возможность выводить капиталы за пределы Украины. А Киев в свою очередь будет иметь возможность запретить осуществлять какие-либо инвестиции в Исламскую Республику.
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