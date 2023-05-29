Бывшая прима-балерина Большого театра Волочкова предстала обнаженной перед подписчиками с пушистым и усатым другом

Волочкова снова удивила поклонников новыми снимками в своих личных аккаунтах. В этот раз бывшая прима-балерина устроила фотосессию после сеанса массажа в обнаженном виде. Она по-модельному вытянула ноги и, загадочно улыбнувшись, прикрыла интимные места любимым котом.