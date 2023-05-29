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Бывшая прима-балерина Большого театра Волочкова предстала обнаженной перед подписчиками с пушистым и усатым другом

Шоу-бизнес
Бывшая прима-балерина Большого театра Волочкова предстала обнаженной перед подписчиками с пушистым и усатым другом

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила откровенную домашнюю фотосессию с участием питомца. Фото артистка опубликовала в социальных сетях.

Волочкова снова удивила поклонников новыми снимками в своих личных аккаунтах. В этот раз бывшая прима-балерина устроила фотосессию после сеанса массажа в обнаженном виде. Она по-модельному вытянула ноги и, загадочно улыбнувшись, прикрыла интимные места любимым котом.

Под необычной фотографией артистка пошутила, что питомец помогал делать массаж и «пушистым» образом заменил ей полотенце.

Ранее Анастасия Волочкова выложила несколько фото с новым молодым ухажером, а потом появилась с ним на музыкальной премии. Подписчики заинтригованы, действительно ли балерина вступила в новые отношения.
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