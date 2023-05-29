Украинские парламентарии поддержали законопроект Зеленского о проведении 8 мая Дня памяти победы над нацизмом

Пользователи социальных сетей раскритиковали предложение украинского лидера. Они отметили, что Зеленский регулярно упоминает нацизм, но не говорит при этом о победе Красной армии над ним. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о смещении акцентов главой государства, считают комментаторы.