Украинские парламентарии поддержали законопроект Зеленского о проведении 8 мая Дня памяти победы над нацизмом

Проект закона об установлении 8 мая Дня памяти победы над нацизмом нашел отклик в парламенте Украины. Депутаты поддержали инициативу президента страны Владимира Зеленского, пишут РИА Новости.
Глава государства направлял документ, предписывающий проведение данного праздника в указанную дату, на рассмотрение в Верховную раду еще в начале месяце. Тогда же депутаты пообещали принять законопроект в срочном порядке.
Пользователи социальных сетей раскритиковали предложение украинского лидера. Они отметили, что Зеленский регулярно упоминает нацизм, но не говорит при этом о победе Красной армии над ним. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о смещении акцентов главой государства, считают комментаторы.