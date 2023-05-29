Суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 суток

Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической УПЦ Павлу. Об этом сообщает «Страна».
По информации издания, домашний арест продлен на 60 дней. Сторона защиты Павла уже заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда.
До этого, 1 апреля, СБУ предъявила митрополиту обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. В этот же день суд дал Павлу 60 суток домашнего ареста. Его обязали отбывать арест с электронным браслетом в 42 км от монастыря по месту жительства. Ездить на службу Павлу запретили.
Ранее представитель Архиерейского синода Русской Православной зарубежной Церкви протоиерей Серафим Ган дал оценку решению раскольнической Православной церкви Украины перейти на новоюлианский календарь. Он считает, что этот шаг не должен спровоцировать раскол среди сторонников канонической УПЦ и подвижников ПЦУ.