Суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 суток

До этого, 1 апреля, СБУ предъявила митрополиту обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. В этот же день суд дал Павлу 60 суток домашнего ареста. Его обязали отбывать арест с электронным браслетом в 42 км от монастыря по месту жительства. Ездить на службу Павлу запретили.