Минтруд РФ: количество женщин фертильного возраста к 2030 году сократится на треть

Число представительниц женского пола фертильного возраста к 2030 году уменьшится на треть. Соответствующей информацией поделилась первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Об этом она сообщила 29 мая, в понедельник, в ходе своего выступления на форуме, посвященном демографии. Эта статистика касается женщин в возрасте от 30 до 39 лет, пояснила чиновник.
«И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 г., они снизятся на 4,2 млн», — добавил Баталина.
Ранее сообщалось, что в России в 2024 году увеличатся пособия по уходу за детьми. Подробности сообщает «ФедералПресс».