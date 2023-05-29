Пьяный тракторист в Волгоградской области сломал шею при падении на пол

Нетрезвый тракторист в Чернышковском районе Волгоградской области упал во время работы и сломал шею. Теперь предприятие привлекут к ответственности за допуск к работе пьяного сотрудника.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», 16 марта в хуторе Волоцком 61-летний тракторист-машинист поднялся на второй ряд мешков с селитрой. Поправляя петлю мешка, находившегося на третьем ряду, работник поскользнулся и свалился вниз на бетонный пол. В результате мужчина получил спинномозговую травму с переломом шейного позвонка, рассказали в Следственном управлении СК России по Волгоградской области.
Следователи установили, что пострадавший во время инцидента работал в пьяном виде. В настоящее время сотрудники СК изучают все подробности ЧП, чтобы определить всех лиц, отвечающих за соблюдение ТБ на производстве. В результате их действиям будет дана юридическая оценка, добавили в пресс-службе ведомства.