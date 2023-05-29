Пьяный тракторист в Волгоградской области сломал шею при падении на пол

Следователи установили, что пострадавший во время инцидента работал в пьяном виде. В настоящее время сотрудники СК изучают все подробности ЧП, чтобы определить всех лиц, отвечающих за соблюдение ТБ на производстве. В результате их действиям будет дана юридическая оценка, добавили в пресс-службе ведомства.