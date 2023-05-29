Генсек ООН заявил, что шокирован письмом главы Суверенного совета Судана с просьбой заменить спецпосланника Пертеса

Нью-Йорк, 29 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что «шокирован» письмом главнокомандующего суданской армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана с просьбой о замене специального посланника Фолькера Пертеса на фоне конфликта в республике. Об этом сообщает Dawn.
Как говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш гордится проделанной Пертесом работой и подтверждает свое полное доверие ему.
Как вооруженные силы республики, так и ООН не опубликовали официальных копий письма Аль-Бурхана с просьбой об увольнении Фолькера Пертеса с поста посланника в Судане.
В настоящее время Пертес находится в Нью-Йорке, какая-либо информация о его возвращении в Хартум отсутствует. Известно, что суданские власти не выдавали визы иностранным гражданам с момента начала конфликта в республике.
Ранее посланник ООН в Судане Фолькер Пертес обвинил враждующие стороны в нарушении международного гуманитарного права.