Родственники умершей в больнице девочки упрекают врачей и требуют эксгумации

Родители Василисы пытались провести полное обследование своей дочери, но ни в Самаре, ни в федеральных медицинских центрах, по словам бабушки, ее не принимали. Только с помощью депутатов и союза «Родительская палата» девочке удалось попасть на обследование в петербургскую клинику Педиатрической академии. В конце ноября-начале декабря 2022 года Василиса прошла полное обследование организма в данной клинике. У нее была подтверждена умеренность легочной артерии, результаты биопсии печени показали, что функции печени ребенка полностью сохранны, то есть о циррозе печени вообще не могло быть речи. Врачи просили обратить внимание на то, что у ребенка цитомегаловирус все-таки в крови есть, и когда он активизируется, случается повышение билирубина из-за воспаления желчных протоков. Соблюдая рекомендации врачей, родители Василисы сдавали анализы, следя за уровнем билирубина. После того как уровень билирубина опять вырос, лечащий врач из Санкт-Петербурга рекомендовала провести срочно консультация инфекциониста, так как цитомегаловирус вновь стал активным.