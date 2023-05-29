Родственники умершей в больнице девочки упрекают врачей и требуют эксгумации

Эксперты союза «Родительская палата» и родственники несовершеннолетней Василисы К. обратились в медиагруппу «Патриот» с просьбой предать огласке инцидент в самарской больнице, в ходе которого Василиса К. погибла.
По словам бабушки девочки Елены Кондрашовой, родители считают, что их дочь могла умереть вследствие неправильного лечения.
Историю болезни и лечения своей внучки рассказала бабушка Василисы Елена Кондрашова (Самара). По ее словам, когда ее внучка родилась, у нее обнаружилась желтушность кожных покровов из-за высокого уровня билирубина. Это была не токсичная фракция билирубина, который выводится из организма естественным образом. Повышение уровня билирубина вызывают заболевания сердечного характера, связанные с особенностями строения легочной артерии. Самарские врачи вначале отправили ребенка на обследование в РДКБ им. Пирогова с подозрением на атрезию желчевыводящих путей. Однако хирургии московской клиники данный диагноз опровергли, и перевели в гастроэнтерологию с подозрением на гепатит неясного характера. Проведя обследование, врачи рекомендовали перевести ребенка на безмолочную диету и отправили домой под наблюдение местных врачей.
Перед повторной госпитализацией в РДКБ Пирогова для продолжения обследования Василиса заболела, у нее поднялась температура. Приехавший врач скорой помощи сделал укол, по словам бабушки, так называемой тройчатки — смеси аспирина, анальгина и супрастина. После этого ребенка отправили в детскую областную инфекционную больницу г. Самары.
«Там врач осмотрела ребенка и отправила домой, назначив одним из лекарственных средств свечи цификон на основе парацетамола. Вообще парацетамол детям назначают с опаской, а детям с заболеванием билиарной системы стараются вообще не назначать. Позже выяснилось, что он очень губительный, может отягчать основное заболевание вплоть до того, что вызывать внутреннее кровотечение», — рассказала Елена Кондрашова.
У девочки действительно начались внутренние кровотечения, и ее положили на лечение в областную больницу имени Ивановой города Самары. Врачи кровотечение остановили, и первый раз, по словам бабушки, пролечили ребенка от цитомегаловируса. Это разновидность герпес вирусов, которая живет практически в каждом организме, но для младшего детского возраста считается губительным.
«В нашем случае это воспаление желчных протоков и, как следствие, нарастание билирубина. То есть продолжал нарастать билирубин, и снова нарастала именно прямая фракция, не токсичный билирубин, несмотря на то, что от цитомегаловируса ребенка пролечили. Там ребенку был назначен антибиотик меропинем, который вызывает, в свою очередь, повышение печеночных проб, в том числе билирубина. То есть достаточно противоречивый подход», — отметила Елена Кондрашова.
Врачи больницы им. Шумаковой, по ее словам, не проведя должного гистологического обследования, направили Василису в центр Шумакова на пересадку печени вместе с мамой. Однако в центре Шумакова врачи цирроза печени у ребенка не обнаружили и, пролечив еще раз от цитомегаловируса, отправили девочку домой под наблюдение врача.
Родители Василисы пытались провести полное обследование своей дочери, но ни в Самаре, ни в федеральных медицинских центрах, по словам бабушки, ее не принимали. Только с помощью депутатов и союза «Родительская палата» девочке удалось попасть на обследование в петербургскую клинику Педиатрической академии. В конце ноября-начале декабря 2022 года Василиса прошла полное обследование организма в данной клинике. У нее была подтверждена умеренность легочной артерии, результаты биопсии печени показали, что функции печени ребенка полностью сохранны, то есть о циррозе печени вообще не могло быть речи. Врачи просили обратить внимание на то, что у ребенка цитомегаловирус все-таки в крови есть, и когда он активизируется, случается повышение билирубина из-за воспаления желчных протоков. Соблюдая рекомендации врачей, родители Василисы сдавали анализы, следя за уровнем билирубина. После того как уровень билирубина опять вырос, лечащий врач из Санкт-Петербурга рекомендовала провести срочно консультация инфекциониста, так как цитомегаловирус вновь стал активным.
Ребенка госпитализировали в детскую инфекционную больницу имени Середавина в городе Самара. Там врачи приняли решение проводить лечение процедурой плазмафореза. При этой процедуре ставится подключичный катетер, процедуры проводятся в отделении интенсивной терапии под общим наркозом.
«Невзирая на то, что девочке стало лучше, ее забрали на процедуру постановки катетера. Когда я лежала с Василисой в этой больнице раньше, эта процедура проводилась быстро - максимум через 20 минут возвращали ребенка. В этот раз ребенка не было 2 часа. Через 2 часа вернули маме ребенка, сказав, что катетер поставить так и не удалось. Ребенок был, когда вернули, в ужасном угнетенном состоянии - она не могла прийти в себя и стонала», — рассказывает Елена Кондрашова.
Через некоторое время Василису стало рвать кровью, ее забрали в реанимацию и вечером врач -реаниматолог сообщила матери, что ребенка больше нет.
«Она сказала, мы сожалеем и закрыли перед ней дверь. Дочь хотела увидеть ребенка, но этого ей сделать не дали. Сказали: собирайся и уезжай домой, тебе делать больше нечего», — негодует Елена Кондрашова.
Бабушка не понимает, как ребенка в таком тяжелейшем состоянии после двух часов нахождения в отделении интенсивной терапии вернули в палату без осмотра врача. Через два дня родители узнали, что была проведена процедура патологоанатомического вскрытия, о которой им не сообщили, не дав возможность вызвать независимого эксперта. В патологоанатомическом отделении родителям выдали справку с заключением о смерти с диагнозом цирроз печени. Они не поверили, что такая болезнь могла развиться у ребенка спустя короткое время, после проведенных обследований, которые показали, что признаков такой болезни у нее нет.
«Подписывать свидетельство о смерти мы категорически отказались. Мы были совершенно не согласны с заключением, потому что ребенок за два месяца до этого прошел полное обследование, и таких заболеваний у него просто не могло возникнуть за такой короткий период», — пояснила Елена Кондрашова.
В ответ на это сотрудники больницы, по словам бабушки, отказались выдать родителям тело их дочери, пока они не поставят свою подпись. И с помощью привлеченных посредников родителям удалось урегулировать этот вопрос, отметила она.
Елена Кондрашова сомневается в правдивости поставленного диагноза. По ее словам, в заключении о смерти значится, что цирроз у ее внучки развился за четыре дня. Кроме этого в медицинских документах указана еще куча заболеваний, которые, считает она, не могли быть выявлены у ребенка без должного обследования.
«Ребенок недавно был полностью обследован. Если бы у него были такие тяжелейшие заболевания, которые там описаны, то их бы выявили в федеральной клинике обязательно», — пояснила она.
Юрист, эксперт союза «Родительская палата» Виталий Вышкварцев (Московская область) считает, что сотрудники самарской детской инфекционной больницы имени Середавина как минимум нарушили 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в РФ, не предложив родителям воспользоваться помощью эксперта при вскрытии тела ребенка в целях определения причины смерти. По его словам, нормы этого закона определяют порядок проведения патологоанатомических вскрытий, требующий согласование с потерпевшими проведение патологоанатомического вскрытия.
«Родителями должно быть написано заявление о согласии на такое вскрытие. И если оно происходит, то обязательно должен быть приглашен врач- специалист, который как независимый арбитр проверяет правильность патологоанатомического вскрытия», — отметил он.
Поскольку этого сделано не было, у родителей, по его словам, вполне могут возникнуть правомерные сомнения насчет того, что написано в свидетельстве о смерти.
Родители Василисы обратились в Следственный комитет РФ для проведения расследования причин скоропалительной смерти их дочери. В процесс сбора материала они столкнулись со множеством ухищрений, к которым прибегают лечащие врачи, чтобы избежать ответственности за неправильный диагноз или лечение. По словам Елены Кондрашовой, в медицинской карте ее внучки много страниц было написано неразборчивым медицинским почерком.
«Прошу прощения за просторечие, написано, как курица лапой. Здесь мы воспользовались нашим законным правом и составили ходатайство о том, чтобы эти документы были напечатаны в понятном варианте», — рассказала она.
Следующей проблемой стала сложность проведение повторного вскрытия тела. По словам бабушки, процесс этот, как оказалось, очень непростой. Виталий Вышкварцев считает это до сих пор не решенной проблемой российского законодательства. По его словам, в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует подробное описание процедуры эксгумации. Для решения этой проблемы, по его мнению, необходимо Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнить отдельной статьей 178.1 «эксгумация» и прописать подробно и детально методологию процедуры эксгумации, начиная с вынесения решения суда или постановление следователя, на основании которого она проводится, вплоть до перезахоронения останков человека.
Елена Кондрашова подчеркнула, что у родственников Василисы нет намерения бороться с каким-то конкретным медицинским учреждением или врачами. По ее словам, они просто хотят узнать истинную причину смерти их дочери и внучки.