Нефть растет в цене: спекулянтам посоветовали аккуратность

Нефть оправилась после продолжительного снижения в цене, констатирует издание «Экономика сегодня».
«По итогам торгов 26 мая цены на нефть закрылись ростом на 1,4% и поднялись с отметки 76,10 долларов к отметке 77,10 долларов за баррель нефти марки Brent, — докладывает он. — Основным позитивом стали слова вице-премьера России Александра Новака, заявившего, что он не ожидает каких-то действий со стороны стран ОПЕК на предстоящем заседании, поскольку уже давно было принято решение о сокращении добычи нефти».
Как подчеркивает обозреватель, эти слова привели к снижению цен на нефть, однако затем Новак сказал, что его высказывание немного вырвали из контекста и заявил, что Россия будет рассматривать ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке.
Нужно прислушаться и к другим мнениям и в целом не исключено, что будут и другие варианты развития событий, дополняет экономист.
«На этом фоне все вспомнили слова, которые говорил министр нефти Саудовской Аравии, что спекулянтам, которые играют на понижение цены черного золота нужно быть аккуратными. Не исключено, что какие-то действия ОПЕК все-таки предпримет», — отметил Багманов.
Заседание этой организации пройдет 3-4 июня и не исключено, что будут приняты какие-то решения в пользу сокращения добычи, подчеркивает он.
«Также вышли позитивные новости от американской компании Baker Hughes, по данным которой количество активных нефтебуровых установок в очередной раз которую неделю подряд сократилось на 5 единиц до 570 и, соответственно, предложение будет ограничиваться. Эта тенденция наблюдается не первую неделю», — подытоживает Александр Багманов.
Как стало известно ранее, США переправили в Ирак крупную колонну нелегально добытой сирийской нефти.