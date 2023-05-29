«Вы сможете прочесть весь негатив про меня и ЧВК «Вагнер» в одном месте»: Пригожин о новом Telegram-канале

Группа политтехнологов создала Telegram-канал КНС, в котором собирает все новости про ЧВК «Вагнер» с негативным окрасом. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Авторы КНС публикуют материалы, посвященные и самому главе ЧВК «Вагнер». Они выясняют, кто и откуда распространяет фейки о формировании и его создателе.
По словам Пригожина, идея оказалась удачной, поскольку весь негатив про него и ЧВК «Вагнер» будет собираться в одном месте. Однако основатель «оркестра» уточнил, что не имеет отношения к Telegram-каналу и не планирует корректировать его работу.
«Вы сможете прочесть весь негатив про меня и ЧВК «Вагнер» в одном месте. Telegram-канал по их желанию называется КНС. Насколько я понимаю, на строительном языке это канализационная насосная станция. По мне, название отличное», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что чиновники-бюрократы хотят минимизировать требование общества на справедливость, поэтому СМИ получили запрет на упоминание ЧВК «Вагнер». Он допустил, что такое распоряжение могло дать управление по внутренней политике.