Выступающий в Англии за «Ман Сити» дагестанский юниор Ибрагимов бросил игрока другой команды на землю прогибом

Юный футболист из Дагестана Мухаммад Ибрагимов учится в британской футбольной академии «Манчестер Сити», команды из Английской премьер-лиги (АПЛ). Во время одной из игр за академию он кинул на землю игрока-соперника прогибом прямо во время игры.