Выступающий в Англии за «Ман Сити» дагестанский юниор Ибрагимов бросил игрока другой команды на землю прогибом

Юный футболист из Дагестана Мухаммад Ибрагимов учится в британской футбольной академии «Манчестер Сити», команды из Английской премьер-лиги (АПЛ). Во время одной из игр за академию он кинул на землю игрока-соперника прогибом прямо во время игры.
Как утверждает дагестанец, оппонент его «правда достал». В результате выходец с Северного Кавказа провел эффектный прием в лучших традициях земляка Хабиба. Видео этого борцовского эпизода во время футбольной встречи опубликовал сам Ибрагимов в соцсетях.
В Англии юный дагестанец не один: в академии соседнего «Манчестер Юнайтед» играет его брат Амир Ибрагимов, которого уже вызывали в юношескую сборную Англии.
Интересные и запоминающиеся моменты происходят не только на футбольных полях Туманного Альбиона. Так бабушка и внук, гоняющие мяч вместе во дворе, просто влюбили в себя пользователей Рунета, передает «Ридус».