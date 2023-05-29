Аналитики онлайн-ресурсов выяснили, что только 30% россиян-удаленщиков не отвлекаются на посторонние дела

Чаще других покидают дом во время рабочего дня граждане РФ, задействованные в сферах маркетинга и PR (56%) и IT (55%). Чтобы не отвлекаться, работая из дома, специалисты советуют оборудовать полноценное место для труда и выстроить рабочие границы, то есть не позволять себе мешать заниматься делом.