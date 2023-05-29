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Аналитики онлайн-ресурсов выяснили, что только 30% россиян-удаленщиков не отвлекаются на посторонние дела

Общество
Аналитики онлайн-ресурсов выяснили, что только 30% россиян-удаленщиков не отвлекаются на посторонние дела

Только 30% россиян, предпочитающих удаленную работу традиционной форме занятости, не отвлекаются на посторонние дела. К таким выводам пришли аналитики онлайн-ресурсов, в том числе по трудоустройству, пишет «Газета.Ru».

Около 42% участников опроса в условиях удаленки успевают в течение рабочего дня выйти в магазин, 31% — посетить врача. Треть респондентов заявили, что могут отвлечься на чтение или просмотр фильмов, а 9% отходят от рабочего места для прогулки с домашним животным.

Чаще других покидают дом во время рабочего дня граждане РФ, задействованные в сферах маркетинга и PR (56%) и IT (55%). Чтобы не отвлекаться, работая из дома, специалисты советуют оборудовать полноценное место для труда и выстроить рабочие границы, то есть не позволять себе мешать заниматься делом.
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