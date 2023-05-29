Российские ученые разрабатывают нейросеть для выявления вирусов и бактерий в помете летучих мышей

Если исследователи не могут найти упоминаний в научной литературе о том, что конкретный участок в геноме на что-то влияет, это не значит, что нейросеть ошиблась, добавила Ольга Кардымон. Она могла найти что-то новое, неизвестное в биологии, а такие участки надо изучать, убеждена спикер.