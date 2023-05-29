Российские ученые разрабатывают нейросеть для выявления вирусов и бактерий в помете летучих мышей

Российские ученые из Института искусственного интеллекта AIRI обучают российскую нейросеть GENA необычному умению — находить вирусы и бактерии в помете летучих мышей. Об исследовательской задаче «Газете.Ru» рассказала биоинформатик Ольга Кардымон.
По ее словам, коллектив ученых придумывает новые подходы к применению этой нейросети. Кардымон напомнила, что GENA — первая языковая модель для ДНК, обученная на самой полной версии генома человека. Ее выложили в открытый доступ в конце марта 2022 года. С помощью этой модификации искусственного интеллекта генетики могут определять влияние мутаций на работу генов и искать различные участки генома.
«GENA обращает внимание на те участки, которые имеют некий биологический смысл», — пояснила научный сотрудник.
Если исследователи не могут найти упоминаний в научной литературе о том, что конкретный участок в геноме на что-то влияет, это не значит, что нейросеть ошиблась, добавила Ольга Кардымон. Она могла найти что-то новое, неизвестное в биологии, а такие участки надо изучать, убеждена спикер.