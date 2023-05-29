Политолог Александр Асафов убежден, что Украине простят фейк с речью американского сенатора Линдси Грэма. Несмотря на нацистский характер действий Киева, отношение к нему у Вашингтона не изменится, заявил Общественной службе новостей эксперт.
В Сети вызвало бурную реакцию видео, обнародованное пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского, на котором прибывший в Киев Грэм якобы назвал смерть россиян на войне в Украине удачной тратой американских денег. Позже выяснилось, что порядок слов в речи американца другой, а ролик является умелым монтажом киевских пиарщиков. Тем не менее, политолог Александр Асафов уверен, что осознание этого факта ни на что не повлияет.
«Да, это, конечно же, демонстрирует нацистский характер их деятельности, но это не вызовет никакого изменения отношения со стороны Запада», — пояснил специалист.
Киев сделал эту провокацию, чтобы продемонстрировать населению, что Запад так же ненавидит «москалей», как и они, считает политолог. Даже если Зеленский и приехавшие к нему в гости сенаторы начнут убивать людей в прямом эфире, это все равно никак не повлияет на отношение Вашингтона к киевской власти. По мнению Асафова, украинский проект связан в первую очередь с экономикой и выполнением экономических задач, поэтому системных изменений не будет.