Киев сделал эту провокацию, чтобы продемонстрировать населению, что Запад так же ненавидит «москалей», как и они, считает политолог. Даже если Зеленский и приехавшие к нему в гости сенаторы начнут убивать людей в прямом эфире, это все равно никак не повлияет на отношение Вашингтона к киевской власти. По мнению Асафова, украинский проект связан в первую очередь с экономикой и выполнением экономических задач, поэтому системных изменений не будет.