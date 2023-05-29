Тело жителя Волгоградской области обнаружили в поле

Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области приступили к доследственной проверке в связи с обнаружением бездыханного тела пенсионера, который пропал более двух недель назад. Труп нашли в поле на удалении в несколько километров от города Котово, сообщает «Волгоградская Правда».