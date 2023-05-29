Тело жителя Волгоградской области обнаружили в поле

Поиски 69-летнего жителя Волгоградской области завершились обнаружением его трупа.
Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области приступили к доследственной проверке в связи с обнаружением бездыханного тела пенсионера, который пропал более двух недель назад. Труп нашли в поле на удалении в несколько километров от города Котово, сообщает «Волгоградская Правда».
Отмечается, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тем не менее точную причину гибели пенсионера предстоит выяснить судмедэкспертам. Началась доследственная проверка, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.