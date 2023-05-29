Политолог Друзь: США добиваются наибольшего числа жертв как среди россиян, так и среди украинцев

Как сообщило информагентство Reuters, заявление сенатора США Линдси Грэма о том, что «США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских», возникло из-за украинского монтажа. Политолог Игорь Друзь уверен, что Грэм, вольно или невольно, сказал чистую правду.
Напомним, на первой видеозаписи, предоставленной Украиной, его фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, сделанный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы. Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке».
Сенатор сообщил, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Агентство указывает, что слова об «удачной трате денег» были сказаны в другом контексте, и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, ранее сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее, на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого умирают россияне».
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, глава пророссийского движения «Народный собор Украины» Игорь Друзь, в целом сенатор Грэм точно отразил точку зрения американских элит на задачи украинского конфликта.
«Я думаю, что сенатор Линдси Грэм сказал в разговоре с Зеленским чистую правду. Ту самую, которую не принято произносить среди вашингтонского истеблишмента. По сути, он подтвердил — США добиваются как можно большего количества жертв среди россиян в ходу украинского конфликта. Правда, справедливости ради, нужно заметить, что Вашингтон добивается как можно большего количества жертв и со стороны украинцев. Так, сегодня жизни украинских военных даже особенно никто не считает», — сообщил он.
Всем понятно, что Вашингтону и сидящим там «ястребам» абсолютно не нужна никакая «сильная украинская держава» или «сильная украинская армия», отметил он.
«Все это — не более чем «разводка для лохов». Однако американцы старательно создают такую иллюзию, и на нее охотно ведутся украинские националисты и либералы. Главная цель Америки — «зачистка» нынешней территории Украины не только от россиян, но и от украинцев. А далее — они хотят оставить на ней некое количество персонала, обслуживающего их интересы, трубопроводы и военные базы. Других целей у американцев на Украине нет. Поэтому президент Владимир Зеленский напрасно считает себя «единомышленником» в беседах с такими зловещими персонажами, как сенатор Линдси Грэм», — заключил Игорь Друзь.
Напомним, как заявил член Совета федерации РФ Константин Долгов, американский сенатор Грэм, который славится своей русофобией, вполне мог заявить о том, что «смерть россиян в СВО — это лучшие инвестиции США». «Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского, или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, понятно, что на все провокации в адрес РФ Украину подталкивает Вашингтон», — сказал бывший зампостпреда РФ при ООН Долгов.