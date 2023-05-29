Политолог Друзь: США добиваются наибольшего числа жертв как среди россиян, так и среди украинцев

Напомним, как заявил член Совета федерации РФ Константин Долгов, американский сенатор Грэм, который славится своей русофобией, вполне мог заявить о том, что «смерть россиян в СВО — это лучшие инвестиции США». «Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского, или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, понятно, что на все провокации в адрес РФ Украину подталкивает Вашингтон», — сказал бывший зампостпреда РФ при ООН Долгов.