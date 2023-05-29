МВД РФ предложило избавить проживающих в недружественных странах россиян от экзамена по русскому языку

В настоящий момент, согласно законодательству, желающие подать заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, должны подтвердить владение русским языком. Теперь сотрудники правоохранительных органов предлагают освободить от указанного испытания репатриантов, как лиц, имеющих прочную культурную связь с Россией, а также тех, кто постоянно проживает на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц.