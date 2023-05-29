Полиция задержала футболистов-мигрантов, которые 7 лет не пускали детей на школьное поле в Москве

Компания молодых людей на протяжении семи лет не пускала детей играть на футбольном поле во дворе дома в Можайском районе столицы, сообщает Telegram-канал муниципального образования.
Местные жители регулярно жаловались на группу людей, которая с утра до вечера занимала стадион на Беловежской улице. Дети жаловались родителям, что им не дают спокойно играть на футбольном поле уже семь лет.
Задержание нескольких десятков людей стало следствием постоянных жалоб со стороны жителей района. Правоохранители положили всех любителей футбола лицом в газон, после чего строем вывели их с поля.
Ранее два десятка мигрантов устроили массовую драку у склада в Подмосковье. Отмечается, что некоторые из участников конфликта имел оружие.