Актриса Яна Троянова начала бороться с алкоголизмом после «рюмашечки» на премьере фильма Федора Бондарчука

Покинувшая Россию телеведущая Яна Троянова до 2013 года злоупотребляла спиртными напитками. В интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) она призналась, что в этот период за ночь могла выпить до 12 бутылок белого вина.
Во время разговора она поделилась историей, которая сподвигла ее отказаться от алкоголя. В конце 2013 года актриса приехала в Москву и посетила премьеру фильма «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука. Она подчеркнула, что уже тогда у нее были проблемы с зависимостью: с каждой новой «рюмашечкой» актриса хмелела все сильнее, и спустя время начала «отвратительно» себя вести.
Когда друзья хотели отправить Троянову домой, возле машины такси она потеряла равновесие, упала на спину и сильно ударилась головой об асфальт. Тогда, по ее словам, на нее опустилась «черная бездна».
«В состоянии алкогольного опьянения со мной происходит духовное пробуждение. Именно тогда я поняла, что мне конец. Это очень важный шаг: принять свое поражение. "Мне нельзя больше пить", — я себе внутри это озвучивала», — вспоминает актриса.
На следующий день она узнала про 12-шаговую программу по борьбе с зависимостью, которая уже на протяжении более девяти лет помогает ей трезво жить.
Ранее о своей мотивации не употреблять спиртное рассказал российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Как передает RT, его бросит жена при малейшей попытке снова напиться.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами