Актриса Яна Троянова начала бороться с алкоголизмом после «рюмашечки» на премьере фильма Федора Бондарчука

Во время разговора она поделилась историей, которая сподвигла ее отказаться от алкоголя. В конце 2013 года актриса приехала в Москву и посетила премьеру фильма «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука. Она подчеркнула, что уже тогда у нее были проблемы с зависимостью: с каждой новой «рюмашечкой» актриса хмелела все сильнее, и спустя время начала «отвратительно» себя вести.