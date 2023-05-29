Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий установку средств фотовидеофиксации на дорогах

Согласно содержанию документа, в России утверждается перечень локаций, где разрешено устанавливать камеры. Среди них дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта, аварийно-опасные места, те участки, где в течение года случилось более четырех аварий. Также средства записи можно размещать вблизи пешеходных переходов, перекрестков и там, где правила запрещают останавливаться или ставить машину на стоянку.