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Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий установку средств фотовидеофиксации на дорогах

Общество
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий установку средств фотовидеофиксации на дорогах

Глава России Владимир Путин подписал закон, который регулирует правила установки на проезжей части средств фотовидеофиксации. Он появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно содержанию документа, в России утверждается перечень локаций, где разрешено устанавливать камеры. Среди них дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта, аварийно-опасные места, те участки, где в течение года случилось более четырех аварий. Также средства записи можно размещать вблизи пешеходных переходов, перекрестков и там, где правила запрещают останавливаться или ставить машину на стоянку.

Ранее российский лидер подписал федеральный закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Речь идет о документе, который был принят в Париже в конце XX века, передает РИАМО.
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