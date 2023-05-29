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Труп с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Бойцовой улице Москвы после пожара

Происшествия
Труп с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Бойцовой улице Москвы после пожара

Сотрудники спасательных служб обнаружили труп с признаками насильственной смерти после тушения пожара в квартире на востоке Москвы. Соответствующей информацией поделились работники правоохранительных органов.

Тело было найдено в понедельник, 29 мая. В настоящий момент на месте инцидента ведет расследование оперативная группа.

«В квартире на Бойцовой улице произошел пожар. После тушения обнаружено тело погибшего с признаками насильственной смерти», — указали в экстренных службах.

В квартире было много лишних вещей, добавили в сообщении. Площадь возгорания составила 7 кв. метров. В данный момент пожар ликвидирован.
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