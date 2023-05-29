Попытка сенатора Линдси Грэма оправдаться за слова об удачных тратах США на «убийства» русских оказалась слабой и глупой

Сенатор США Линдси Грэм разоблачил украинских пропагандистов, которые так удачно выставили его кровожадным, желающим смерти русским политиком.
Ранее в Сети появилось скандальное видео со встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Грэм якобы сообщил о том, что никогда прежде Америка не тратила деньги так удачно на то, от чего гибнут россияне.
И это напоминает историю США.
«Было в Америке время, когда мы так же сражались до последнего, мы бы либо стали свободными, либо умерли», — напомни он.
На это Зеленский ответил ему, что украинцы тоже будут свободны. «А русские умирают», — добавил американец.
Однако по его словам, публикация является монтажом, а само видео «провокацией». Соответственно сказанные им слова были вырваны из контекста, а говорил он в целом о финансовой помощи Украине. Но, если честно, сколько не оправдывайся, разница не велика.
Во-первых, деньги американских налогоплательщиков сегодня рекой текут в военный бюджет незалежной. Понятное дело, что большая часть средств разворовывается, но изначально Вашингтон спонсирует именно стремление украинцев стрелять в россиян.
Во-вторых, сенатор видимо забыл о других «удачных» тратах США. Взять хотя бы все деньги, что Америка спустила на поддержку Третьего рейха до начала Второй мировой войны, а потом и на лизинг для Советского Союза. Все эти «траты» в свое время неплохо так помогли американцам не только окончательно выбраться их Великой депрессией, но и сделать экономику страны сильнейшей в мире.
Так что, пусть сенатор не завирается. Или учит, на худой конец, собственную историю. Хотя, с другой стороны, ложь и лицемерие американской политики уже никого не удивляет.
При этом, оправдываясь, политик не обозначил, что именно Киев стоит за это пропагандой, а свалил всю вину на самих русских.
«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил вскоре Грэм в комментарии для Reuters.
И тут возникает другой вопрос: зачем? Зачем офис Зеленского кусает руку, которая его кормит, ведь никак иначе как подставой это не назвать. Похоже на очередную попытку разозлить противника.
Если цель была такой, то им это удалось. Председатель Следственного комитета РФ поручил ведомству возбудить против Линдси Грэма уголовное дело «по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», и объявить его в розыск. Об этом пишет Газета.ру.