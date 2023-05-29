Попытка сенатора Линдси Грэма оправдаться за слова об удачных тратах США на «убийства» русских оказалась слабой и глупой

Во-вторых, сенатор видимо забыл о других «удачных» тратах США. Взять хотя бы все деньги, что Америка спустила на поддержку Третьего рейха до начала Второй мировой войны, а потом и на лизинг для Советского Союза. Все эти «траты» в свое время неплохо так помогли американцам не только окончательно выбраться их Великой депрессией, но и сделать экономику страны сильнейшей в мире.