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Спикер парламента Грузии Папуашвили предрек Тбилиси судьбу Киева в случае конфликта с РФ

Политика
Спикер парламента Грузии Папуашвили предрек Тбилиси судьбу Киева в случае конфликта с РФ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра» объяснил, почему его страна не намерена конфликтовать с Россией.

По словам государственного деятеля, в случае вооруженного противостояния с РФ закавказская республика повторит судьбу Украины. А именно – останется один на один с мощным соперником. При этом Папуашвили подчеркнул, что военную помощь Запада нельзя назвать полноценной поддержкой Киева, так как «на украинской земле льется кровь лишь украинцев».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию вокруг возобновления авиасообщения с Россией. Государственный деятель жестко ответил на критику соответствующих мер.
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