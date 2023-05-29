Спикер парламента Грузии Папуашвили предрек Тбилиси судьбу Киева в случае конфликта с РФ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра» объяснил, почему его страна не намерена конфликтовать с Россией.
По словам государственного деятеля, в случае вооруженного противостояния с РФ закавказская республика повторит судьбу Украины. А именно – останется один на один с мощным соперником. При этом Папуашвили подчеркнул, что военную помощь Запада нельзя назвать полноценной поддержкой Киева, так как «на украинской земле льется кровь лишь украинцев».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию вокруг возобновления авиасообщения с Россией. Государственный деятель жестко ответил на критику соответствующих мер.