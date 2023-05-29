Бывшего начальника ОБЭП в Нижнем Тагиле обвиняют в коррупции

Бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке и в агропромышленном комплексе ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» продлили срок содержания под стражей.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил просьбу следователя продлил срок содержания под стражей подозреваемого еще на три месяца в связи с серьезностью предъявленных ему обвинений, сообщает «Тагил Лайф».
Уточняется, что бывший высокопоставленный страж порядка обвиняется в получении крупной взятки в обмен на попустительство по службе, а также за противозаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий.