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Бывшего начальника ОБЭП в Нижнем Тагиле обвиняют в коррупции

Общество
Бывшего начальника ОБЭП в Нижнем Тагиле обвиняют в коррупции

Бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке и в агропромышленном комплексе ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» продлили срок содержания под стражей.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил просьбу следователя продлил срок содержания под стражей подозреваемого еще на три месяца в связи с серьезностью предъявленных ему обвинений, сообщает «Тагил Лайф».

Уточняется, что бывший высокопоставленный страж порядка обвиняется в получении крупной взятки в обмен на попустительство по службе, а также за противозаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий.
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