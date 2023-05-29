Фонд «Сколково» рассказал о случившейся ночью хакерской атаке украинского киберфронта

Об этом стало известно в понедельник. Группа мошенников, которые представились «украинским киберфронтом», взяла на себя ответственность за произошедший инцидент. Хакеры также опубликовали кадры экранов некоторых информационных ресурсов и отдельные секретные бумаги, добавили в фонде.