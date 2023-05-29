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Фонд «Сколково» рассказал о случившейся ночью хакерской атаке украинского киберфронта

Происшествия
Фонд «Сколково» рассказал о случившейся ночью хакерской атаке украинского киберфронта

Инновационный центр «Сколково» ночью с 28 на 29 мая подвергся хакерской атаке «украинского киберфронта». Соответствующей информацией поделились в организации.

Об этом стало известно в понедельник. Группа мошенников, которые представились «украинским киберфронтом», взяла на себя ответственность за произошедший инцидент. Хакеры также опубликовали кадры экранов некоторых информационных ресурсов и отдельные секретные бумаги, добавили в фонде.

«Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Был взломан файлообменник», — подчеркивается в сообщении.

Прежде юрист Иван Соловьев предупредил граждан России о новом методе обмана мошенниками.
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