Правоохранители обвинили 18-летнего жителя Свердловской области в убийстве четырех человек

Полицейские в Свердловской области обвинили в убийстве четверых человек 18-летнего жителя села Тарасково под Новоуральском. Об этом уведомили в региональном СУ СКР.
Как пишет ku66.ru, инцидент произошел в ночь на 27 мая. По данным СК, юноша, находясь в нетрезвом состоянии, после конфликта со своим знакомым поджег горючие материалы, находившиеся во дворе. Затем пламя перекинулось на дом. В итоге трое мужчин и женщина погибли, отравившись продуктами горения, сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области.
Злоумышленник признался в содеянном. Также в результате пожара, кроме сгоревшего дома, пламенем было повреждено еще одно здание. Отмечается, что преступник работал грузчиком на сельхозпредприятии. Ранее его уже судили за нанесение вреда здоровью, поделились в пресс-службе ведомства.