Правоохранители обвинили 18-летнего жителя Свердловской области в убийстве четырех человек

Как пишет ku66.ru, инцидент произошел в ночь на 27 мая. По данным СК, юноша, находясь в нетрезвом состоянии, после конфликта со своим знакомым поджег горючие материалы, находившиеся во дворе. Затем пламя перекинулось на дом. В итоге трое мужчин и женщина погибли, отравившись продуктами горения, сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области.