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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о содержании записки Путина Токаеву

Политика
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о содержании записки Путина Токаеву

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о содержании записки, которую в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета лидер РФ Владимир Путин передал коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

По словам представителя Астаны, в переданной бумаге был ответ российской стороны на вопрос о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по ж/д России по внутренним тарифам. Правительство РФ полагает, что товары, которые перевозят в Казахстан, имеют право пользоваться льготным тарифом. А к продукции, следующей транзитом по российским территориям, нужно применять экспортные тарифы.

Желдибай отметил, что Токаев передал вместе с полученной запиской поручение правительству среднеазиатской республике. Президент потребовал продолжить переговоры по данному вопросу.

Ранее Токаев ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить в Союзное государство с Россией. Казахский президент отказался, заявив, что его стране не нужно ядерное оружие.
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