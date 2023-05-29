Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о содержании записки Путина Токаеву

По словам представителя Астаны, в переданной бумаге был ответ российской стороны на вопрос о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по ж/д России по внутренним тарифам. Правительство РФ полагает, что товары, которые перевозят в Казахстан, имеют право пользоваться льготным тарифом. А к продукции, следующей транзитом по российским территориям, нужно применять экспортные тарифы.