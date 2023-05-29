Российские ученые разработали компонентную базу для новых препаратов от онкологии и малярии

Группа научных сотрудников Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) нашла новый метод получения химических веществ — индолов, которые применяют при синтезе элементов из компонентной базы для новых лекарств от онкологических заболеваний, диабета и малярии, пишут обозреватели портала Planet Today.
Одним из ключевых элементов для создания лекарств последнего поколения против того же рака являются 3-аминоиндолы. На сегодня есть несколько методов их синтеза, но все из них дорогостоящие и энергозатратные. Метод же, предложенный учеными СКФУ, основан на доступных недорогих веществах и состоит из двух этапов синтеза: на первом из них создают нитростирол, а на втором — гидразин или простейшие аминокислоты.
Предполагается, что синтезированные биологически активные молекулы далее могут использоваться для создания более эффективных медпрепаратов от рака, сахарного диабета и малярии. Новая технология от ученых СКФУ позволяет искать более эффективные и финансово более доступные лечебные средства для борьбы с этими серьезными заболеваниями.