Российские ученые разработали компонентную базу для новых препаратов от онкологии и малярии

Одним из ключевых элементов для создания лекарств последнего поколения против того же рака являются 3-аминоиндолы. На сегодня есть несколько методов их синтеза, но все из них дорогостоящие и энергозатратные. Метод же, предложенный учеными СКФУ, основан на доступных недорогих веществах и состоит из двух этапов синтеза: на первом из них создают нитростирол, а на втором — гидразин или простейшие аминокислоты.