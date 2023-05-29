«Эрдоган не мог рассчитывать на большой перевес»: Вассерман об итогах выборов в Турции

Однако в стране все же остается много сторонников Кылычдароглу. Политик обещал в своей предвыборной кампании, что намерен более тесно сотрудничать с Западом, чем Эрдоган. Его целью была поддержка НАТО, в том числе в расширении Альянса, а также присоединение Турции к Евросоюзу. Таким образом, мнение народа о том, каким они хотят видеть будущее государства, разделилось: