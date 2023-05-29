«Эрдоган не мог рассчитывать на большой перевес»: Вассерман об итогах выборов в Турции

Небольшой перевес голосов в пользу переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объяснил публицист и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. В интервью международной редакции ФАН он рассказал, что одним из факторов является раскол турецкого общества.
В предвыборной гонке участвовал также кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу, который оказался сильным соперником. По результатам второго тура он набрал 47,86% голосов, а его оппонент — 52,14%. Таким образом, несмотря на сложную предвыборную кампанию, Эрдоган в третий раз одержал победу.
Причины столь малого отрыва, всего в 2 миллиона голосов, назвал эксперт Анатолий Вассерман. По его мнению, все дело в том, что Эрдоган ранее не оправдал ожиданий некоторых граждан Турции:
«Еще в первом туре я отмечал, что зачастую переизбраться сложнее, чем выиграть выборы в первый раз. Потому что сколько бы ты ни сделал, а все равно ожидания всегда больше, чем реальные возможности. Очень многие из тех, кто голосует за того или иного кандидата, разочаровываются в своем выборе. Поэтому Эрдоган никак не мог рассчитывать на большой перевес. Такое очень редко бывает в политике, особенно, когда избираешься на второй срок. Ну, пожалуй, одним из немногих исключений является президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил он.
Действительно, репутация Эрдогана сильно пошатнулась, когда в Турции в начале этого года произошло разрушительное землетрясение. Однако его предвыборная кампания оказалась успешной. Политик уверенно выступал перед сторонниками, продлил зерновую сделку с Россией и на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» объявил о присоединении Турции к атомному клубу стран. На фоне этого успеха его рейтинг начал расти.
Однако в стране все же остается много сторонников Кылычдароглу. Политик обещал в своей предвыборной кампании, что намерен более тесно сотрудничать с Западом, чем Эрдоган. Его целью была поддержка НАТО, в том числе в расширении Альянса, а также присоединение Турции к Евросоюзу. Таким образом, мнение народа о том, каким они хотят видеть будущее государства, разделилось:
«Общество в Турции сильно расколото, и поэтому весьма значительная часть народа настроена против Эрдогана. Дело в том, что он в некоторых отношениях ориентирован на прошлое. Что касается будущего, в которое страну пытаются втянуть Соединенные Штаты Америки, то оно, мягко говоря, очень нехорошее. К сожалению, многие этого не замечают. Поэтому Эрдогана, призывающего отказаться от значительной части этого будущего, любят далеко не все. Но все-таки большая часть турецкого общества, как мы видим по результатам голосования, склонна считать, что то, куда он ведет, скорее полезно для страны», — заявил Анатолий Вассерман.
В прошлом туре выборов занявший третье место политик Синан Оган призвал свой электорат голосовать за Эрдогана. Однако эксперт считает, что это не сильно помогло президенту в победе:
«Явка во втором туре была несколько меньше, чем в первом, и можно предположить, что значительную часть непроголосовавших составляют как раз сторонники Огана. Склонен предположить, что призыв подействовал, но не на весь электорат».
Явка во втором туре выборов президента Турции составила 85,18%. Избирательные участки открылись 28 мая в 8 утра по местному времени. До 17 часов более 60 миллионов граждан имели возможность проголосовать за одного из двух кандидатов.