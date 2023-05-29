Депутат ГД Андрей Гурулев заявил о реальности ввода сетецентрической системы управления российской армией

Депутат Госдумы Андрей Гурулев прокомментировал возможность введения сетецентрической системы управления российской армией. По словам парламентария и генерал-лейтенанта в отставке, у России все есть для этого есть, пишет ИА SM.News.
Гурулев убежден, что опыт специальной военной операции на Украине может помочь ВС РФ сделать систему управления войсками современной и эффективной. Парламентарий отметил, что мнение о важности принципа единоначалия в вопросе организации армии «довольно объективное».
«Фронт есть фронт. Надо эти фронты организовывать и четко их подчинять командующим фронтам. Все это завязывать на Ставку. И работать в единой системе управления», — подчеркнул Андрей Гурулев.
Российская армия может достаточно оперативно ввести сетецентрическую систему управления войсками, добавил спикер. По его мнению, процесс переформатирования не займет много времени.