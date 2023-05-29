Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил о желании Александры Захаровой получить авторские за отца в суде

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о конфликте между ним и дочерью прежнего руководителя театра Марка Захарова. Александра Захарова намерена получить авторские за отца, рассказал Варшавер в передаче «Однажды…» на НТВ.
Скандал разгорелся в московском театре «Ленком» сразу после смерти Марка Захарова. Часть актеров считает, что Варшавер не дает дочери покойного мэтра ролей из личных побуждений. При этом сам действующий худрук утверждает, что Александра Захарова постоянно играла ключевые роли преимущественно из-за положения папы.
«Культ Чуриковой был, потому что она – великая артистка. А Александра Марковна – дочка. Я скажу честно», — заявил Марк Варшавер.
Герой телеэфира добавил, что сейчас у него нет шансов помириться с дочерью прославленного театрального деятеля. По словам директора «Ленкома», Захарова претендует на авторское вознаграждение, которое уже при жизни получил ее отец. Наследница Марка Захарова погружается в суды «все глубже и глубже», считает Варшавер, утверждая, что бывший руководитель знаменитого театрального коллектива получил все до копейки.