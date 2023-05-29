Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил о желании Александры Захаровой получить авторские за отца в суде

Герой телеэфира добавил, что сейчас у него нет шансов помириться с дочерью прославленного театрального деятеля. По словам директора «Ленкома», Захарова претендует на авторское вознаграждение, которое уже при жизни получил ее отец. Наследница Марка Захарова погружается в суды «все глубже и глубже», считает Варшавер, утверждая, что бывший руководитель знаменитого театрального коллектива получил все до копейки.