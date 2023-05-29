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ВС РФ ликвидировали до 145 украинских военных на Донецком направлении

Армия
ВС РФ ликвидировали до 145 украинских военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки смогли уничтожить более 100 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По имеющейся информации, на указанном направлении в результате активных действий подразделений, авиации и артиллерии Южной группировки войск удалось поразить до 145 украинских военнослужащих. Также были выведены из строя две боевые бронированные машины, пара пикапов, гаубица Д-30.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Орловка ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А в районе Максимильяновки – два склада с боеприпасами бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о том, что армия России уничтожила ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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