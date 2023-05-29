ВС РФ ликвидировали до 145 украинских военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки смогли уничтожить более 100 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По имеющейся информации, на указанном направлении в результате активных действий подразделений, авиации и артиллерии Южной группировки войск удалось поразить до 145 украинских военнослужащих. Также были выведены из строя две боевые бронированные машины, пара пикапов, гаубица Д-30.
Кроме того, рядом с населенным пунктом Орловка ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А в районе Максимильяновки – два склада с боеприпасами бригады Вооруженных сил Украины.
Ранее стало известно о том, что армия России уничтожила ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».