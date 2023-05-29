ВС РФ ликвидировали до 145 украинских военных на Донецком направлении

По имеющейся информации, на указанном направлении в результате активных действий подразделений, авиации и артиллерии Южной группировки войск удалось поразить до 145 украинских военнослужащих. Также были выведены из строя две боевые бронированные машины, пара пикапов, гаубица Д-30.