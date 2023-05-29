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Минобороны РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта подразделения украинской армии

Армия
Минобороны РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта подразделения украинской армии

Российские военные ликвидировали командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады ВСУ, находящиеся в районе Авдеевки в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. Соответствующей информацией поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ», — указал он.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов на территории, где введено военное положение.
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