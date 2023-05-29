Минобороны РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта подразделения украинской армии

Российские военные ликвидировали командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады ВСУ, находящиеся в районе Авдеевки в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. Соответствующей информацией поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга.
«Поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ», — указал он.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов на территории, где введено военное положение.