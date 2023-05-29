Российские системы ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России за сутки уничтожили три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе брифинга ведомства отчитались об основных достижениях спецоперации за минувшие сутки. Там указали, что системы ПВО также перехватили 13 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. В результате действий российских сил 14 беспилотников ВСУ потерпели крушение.
Сутками ранее системы противовоздушной обороны России сбили три ракеты западного производства Storm Shadow. Украинские военнослужащие лишились четырех беспилотников, передает «Национальная Служба Новостей».