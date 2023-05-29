Российские системы ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS

В ходе брифинга ведомства отчитались об основных достижениях спецоперации за минувшие сутки. Там указали, что системы ПВО также перехватили 13 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. В результате действий российских сил 14 беспилотников ВСУ потерпели крушение.