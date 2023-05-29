Каналы Венеции по неизвестным причинам окрасились в ярко-зеленый цвет

Похожий случай произошел в 1968 году, когда художник Николас Гарсия Урибуру во время выставки современного искусства «Венецианская биеннале» покрасил воду каналов, чтобы напомнить людям об экологической проблеме мира. А в минувшее воскресенье климатические активисты из итальянской организации Ultima Generazione вылили черную краску в фонтан Треви в Риме.