Каналы Венеции по неизвестным причинам окрасились в ярко-зеленый цвет

Воды Большого венецианского канала окрасились в флуоресцентно-зеленый цвет. Исходя из результатов анализа, жидкость не представляет угрозы для здоровья человека. Местные СМИ и жители Венеции уверены, что в этом деле замешаны экоактивисты, которые выражают так свой протест.
«Я предполагаю, что это своего рода протест активистов по борьбе с изменением климата. Сегодня утром гондольеры говорили, какие блестящие и чистые гондолы… Есть такая гипотеза, что все выброшенное в лагуну было сделано из аммиака с добавлением какой-то кислоты», — предполагает местный житель.
Похожий случай произошел в 1968 году, когда художник Николас Гарсия Урибуру во время выставки современного искусства «Венецианская биеннале» покрасил воду каналов, чтобы напомнить людям об экологической проблеме мира. А в минувшее воскресенье климатические активисты из итальянской организации Ultima Generazione вылили черную краску в фонтан Треви в Риме.