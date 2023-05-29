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Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких

Общество
Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких

Близкие российской певицы Славы, в том числе сама исполнительница, заболели. Об этом сообщила дочь лауреата музыкальных премий. Однако госпитализация потребовалась только Анастасии Сланевской.

Певицу доставили в одну из московских клиник. По информации Starhit.ru, у нее может быть воспаление легких. Высокая температура, рвота, понос, кашель — наблюдаются у недавно прибывшей пациентки.

Славе приходится много работать в последнее время. Об этом говорила сама исполнительница. Передышку она получает лишь при встрече с внуком, которого иногда забирает на пару дней.

Ранее Слава выкладывала в Сеть видео с крещением сына дочери. Таинство провели достаточно скромно. Все его участники были одеты по-простому.
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