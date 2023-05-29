Прохожий в Уфе спас детей от падения из окна

Пользователи соцсетей, проживающие в Уфе, обсуждают в телеграм-канале «Короче, Уфа» подвиг местного жителя.
Утверждается, что случайный прохожий, двигавшийся по улице Октябрьской революции, вовремя заметил, что двое малышей устроили возню прямо на подоконнике у открытого окна, а защитная москитная сетка уже свалилась на землю. При этом один из них явно толкает того, кто поменьше, сообщает «АиФ–Уфа».
Мужчина сразу бросился в квартиру, чтобы предотвратить трагедию. Это ему удалось. Выяснилось, что дома никого из взрослых не оказалось. Сама квартира завалена мусором, а дети голые и грязные. Спаситель вызвал наряд местной полиции, которой предстоит разобраться в ситуации и принять меры реагирования.