Прохожий в Уфе спас детей от падения из окна

Утверждается, что случайный прохожий, двигавшийся по улице Октябрьской революции, вовремя заметил, что двое малышей устроили возню прямо на подоконнике у открытого окна, а защитная москитная сетка уже свалилась на землю. При этом один из них явно толкает того, кто поменьше, сообщает «АиФ–Уфа».