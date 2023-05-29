«Климатический царь» Байдена призвал фермеров США покончить с животноводством

Вашингтон, 29 мая. Американские фермеры должны отказаться от выращивания ряда продуктов питания, чтобы обеспечить реализацию планов администрации в Вашингтоне по снижению выбросов парниковых газов. Об этом в ходе своего выступления на конференции, посвященной «зеленой повестке», заявил спецпосланник Белого дома по климату Джон Керри, которого в США принято называть «климатическим царем» (climate czar) Байдена.
«Мы не сможем достичь «чистого нуля» (по выбросам парниковых газов), мы не выполним эту работу, если сельское хозяйство не будет в центре внимания как часть решения», — заявил собравшимся Джон Керри.
Спецпосланник по климату объяснил, что сокращение производства в сельском хозяйстве позволит существенно уменьшить парниковых газов, в первую очередь метана. Он подчеркнул, что от того, прекратят ли фермеры выращивать культуры и животных выделяющих большое количество парниковых газов, зависят жизни огромного количества людей во всем мире.
По словам Керри, к 2050 году выбросы от одних только сельхозпроизводителей приведут к увеличению температуры на планете на полградуса — даже если ликвидировать все остальные факторы.
«Уменьшение выбросов метана — это самый быстрый способ уменьшить потепление в краткосрочной перспективе. Сельскохозяйственный сектор может помочь достичь будущего с низким содержанием метана, повышая производительность и устойчивость», — заявил «климатический царь».
Ранее спецпосланник Вашингтона по климату подчеркивал, что ради достижения климатических целей население Земли должно сократить потребление пищи. Прежде всего речь идет о мясе и других продуктах животного происхождения.
В связи с этим на Западе все большую популярность набирает движение по использованию насекомых в качестве основного источника белка. К рекламной кампании, которая занимается популяризацией поедания насекомых, привлекается все больше знаменитостей, а продукты на их основе занимают полки крупных торговых сетей.
Как отметил недавно президент США Джо Байден, Соединенные Штаты должны достичь «нулевого уровня» выбросов парниковых газов к 2050 году. В то же время Вашингтон активно продвигает свою «зеленую повестку» в других регионах мира.
«Мы приветствуем министров сельского хозяйства, участвующих в реализации Глобального обязательства по метану», — подчеркнул в своей речи Джон Керри.
Это означает, что Соединенные Штаты будут продвигать тезисы о сокращении потребления продовольствия во всем мире, что приведет к изменению продуктовых привычек сотен миллионов людей и грозит голодом миллионам людей, которые не смогут отказаться от традиционных видов сельского хозяйства.
«Климатическое давление» на производителей пищи со стороны администрации США уже приносит определенные успехи. В настоящее время правительство в Берлине разрабатывает законопроект под названием «Стратегия питания для Германии», которая в случае одобрения парламентом должна стать обязательной к использованию во всех общественных учреждениях страны. Основным ее пунктом является почти полный отказ человека от потребления мяса: согласно документу, его норма устанавливается на уровне 10 грамм на человека в сутки.
«Преобразование всей продовольственной системы в сторону рационального питания, ориентированного на растения, является важнейшим элементом в области питания для достижения наших национальных и международных целей в области климата, биоразнообразия и устойчивого развития» — объясняет документ Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.
Как отметил министр продовольствия Германии Джем Оздемир, данные нормы должны быть внедрены до 2030 года. В первую очередь они будут вводиться в системе общественного питания: в государственных столовых, школах и детских садах.