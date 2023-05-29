«Климатический царь» Байдена призвал фермеров США покончить с животноводством

«Климатическое давление» на производителей пищи со стороны администрации США уже приносит определенные успехи. В настоящее время правительство в Берлине разрабатывает законопроект под названием «Стратегия питания для Германии», которая в случае одобрения парламентом должна стать обязательной к использованию во всех общественных учреждениях страны. Основным ее пунктом является почти полный отказ человека от потребления мяса: согласно документу, его норма устанавливается на уровне 10 грамм на человека в сутки.