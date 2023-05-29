Уволенная за 47 опозданий жительница Нью-Йорка отсудила у бывшего работодателя 11,25 млн долларов

Темнокожую девушку уволили за 47 опозданий за 10 месяцев работы в спортзале. Она подала в суд на компанию за дискриминацию, пишет The New York Times.
Девушка устроилась на работу в элитный спортзал и, отработав меньше года, была уволена за регулярные опоздания. Она посчитала это дискриминацией по расовому и половому признаку, и подала в суд на работодателя.
Инстанция рассмотрела заявление девушки. Судья признал правомерность иска и обязал администрацию спортзала выплатить бывшей сотруднице 11,25 млн долларов за моральный ущерб.
Ранее подвергшиеся дискриминации по половому признаку работницы Goldman Sachs отсудили у компании 215 млн долларов. Судебное разбирательство длилось 13 лет.