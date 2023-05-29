Посол ЦАР в РФ рассказал о заинтересованности центральноафриканцев в приобщении к русской культуре

Москва, 29 мая. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал об интересе жителей Центральноафриканской Республики к русскому языку и культуре северной страны.
Дипломат отметил увлеченность центральноафриканцев русской кухней, документальным и художественным кинематографом. Он обратил внимание на то, что в Университете Банги и в Русском доме преподают язык Пушкина. Стремление населения ЦАР к его изучению он объясняет желанием вести диалог с главным геополитическим союзником и партнером страны.
Популярность русской культуры в африканском государстве не в последнюю очередь связана с деятельностью инструкторов из РФ, которые обучают и проводят тренировки для бойцов национальной армии (FACA). Фактически именно отечественные специалисты создали позитивный образ России в глазах граждан Центральноафриканской Республики.
Между Москвой и Банги регулярно происходит культурный обмен и проводятся различные мероприятия. Ранее российское представительство организовало урок грамотности для жителей ЦАР.