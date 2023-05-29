Посол ЦАР в РФ рассказал о заинтересованности центральноафриканцев в приобщении к русской культуре

Дипломат отметил увлеченность центральноафриканцев русской кухней, документальным и художественным кинематографом. Он обратил внимание на то, что в Университете Банги и в Русском доме преподают язык Пушкина. Стремление населения ЦАР к его изучению он объясняет желанием вести диалог с главным геополитическим союзником и партнером страны.