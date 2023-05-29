Жители Ставрополья пожаловались на ошибки в названиях товаров народного потребления

Неравнодушные горожане уже забили тревогу и даже обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием снять с продаж кондитерские продукты с названиями, нарушающими нормы русского языка. Кроме того, жители отмечают, что никогда не стали бы покупать такой товар. А самые энергичные даже предложили один раз в пять-десять лет проводить экзамен среди граждан РФ для подтверждения знания русского языка.