Жители Ставрополья пожаловались на ошибки в названиях товаров народного потребления

Письменная коммуникация в последнее время быстро вытесняет устную. Несмотря на это ошибок в письменной речи становится все больше. Так, в Ставрополе на прилавках одной из компаний появились кондитерские изделия с ошибками в названиях.
Как пишет сетевое издание «Ставропольский репортер», многие россияне замечали подобные ошибки на наружной рекламе, дорожных знаках. А в Ставрополе они появились и на товарах народного потребления – на кондитерских изделиях одной из организаций.
Неравнодушные горожане уже забили тревогу и даже обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием снять с продаж кондитерские продукты с названиями, нарушающими нормы русского языка. Кроме того, жители отмечают, что никогда не стали бы покупать такой товар. А самые энергичные даже предложили один раз в пять-десять лет проводить экзамен среди граждан РФ для подтверждения знания русского языка.