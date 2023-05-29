ЮАР и Экваториальная Гвинея примут участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау рассказал, что первые лица страны планируют посетить форум. Также он заявил о готовности Претории расширять торгово-экономические связи с Москвой и подчеркнул их важность для развития социального сектора государства.