ЮАР и Экваториальная Гвинея примут участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Москва, 29 мая. Представители ЮАР сообщили о готовности принять участие в саммите «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге в июле.
Заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау рассказал, что первые лица страны планируют посетить форум. Также он заявил о готовности Претории расширять торгово-экономические связи с Москвой и подчеркнул их важность для развития социального сектора государства.
Кроме того, о своем участии в саммите объявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Лидер африканской страны возлагает надежды на укрепление двухстороннего сотрудничества с Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны коллективного Запада предпринимают попытки отговорить глав государств Черного континента от участия в предстоящем форуме «Россия — Африка». Несмотря на это, многие говорят о желании его посетить.