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ЮАР и Экваториальная Гвинея примут участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Весь мир
ЮАР и Экваториальная Гвинея примут участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Москва, 29 мая. Представители ЮАР сообщили о готовности принять участие в саммите «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге в июле.

Заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау рассказал, что первые лица страны планируют посетить форум. Также он заявил о готовности Претории расширять торгово-экономические связи с Москвой и подчеркнул их важность для развития социального сектора государства.

Кроме того, о своем участии в саммите объявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Лидер африканской страны возлагает надежды на укрепление двухстороннего сотрудничества с Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны коллективного Запада предпринимают попытки отговорить глав государств Черного континента от участия в предстоящем форуме «Россия — Африка». Несмотря на это, многие говорят о желании его посетить.
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