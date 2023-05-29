Газета The Washington Post сообщила о 16 погибших в ходе СВО американских ветеранах

По информации газеты, с 24 февраля 2022 года в ходе конфликта России и Украины умерли 16 ветеранов военной службы из США. Также журналисты пишут, что с момента начала боевых действий более 20 тысяч граждан Соединенных Штатов заявили о желании отправиться воевать на стороне ВСУ против России. В тексте отмечается, что иностранным наемникам обещают от 500 до 3500 долларов в месяц.