«Я такая, какая есть»: Яна Троянова прокомментировала репутацию очень грубого ведущего шоу «Последний герой»

Актриса Яна Троянова вела реалити-шоу «Последний герой» на телеканале «ТВ-3» с 2019 по 2021 год. За это время у зрителей сложилось о ней впечатление, как о грубом и агрессивном ведущем. В свою защиту звезда отметила, что в эфире была такой же, как и в жизни.