«Я такая, какая есть»: Яна Троянова прокомментировала репутацию очень грубого ведущего шоу «Последний герой»

Актриса Яна Троянова вела реалити-шоу «Последний герой» на телеканале «ТВ-3» с 2019 по 2021 год. За это время у зрителей сложилось о ней впечатление, как о грубом и агрессивном ведущем. В свою защиту звезда отметила, что в эфире была такой же, как и в жизни.
В интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) она заверила, что образ такой ведущей она придумала себе сама. Однако, по ее словам, телеканал все же вмешивался в съемки девятого сезона: создатели хотели больше «скандальных рейтингов», из-за чего у Трояновой часто возникали с ними конфликты.
«Я на святость не претендую… Вообще образ мной придуман, и вот я такая, какая я есть. Я, по сути дела, достаточно не очень ласковая ведущая, я вообще не очень добрый и хороший человек, окей? И мне есть еще над чем работать», — объяснила Троянова.
Следует отметить, что в настоящий момент на российском телевидении готовится премьера нового реалити-шоу «Выжить в Дубае», концепция которого немного схожа с «Последний героем». Ведущими проекта будут Павел Воля и Ляйсан Утяшева, передает RT.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами