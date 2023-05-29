Тысячи подростков смогут временно трудоустроиться в Краснодаре на период летних каникул

Власти Краснодарского края продолжают реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар».
По данным администрации Кубани, сейчас уже подготовлено для несовершеннолетних местных жителей более 3,5 тысяч рабочих мест. Имеется возможность временно трудоустроиться озеленителем, курьером, а также помощником библиотекаря. Зарплату они будут получать из средств местного бюджета и за счет работодателей, сообщает perspektiva-ru.ru.
Подростки смогут не только заработать на свои насущные бытовые нужды, но и получить необходимые актуальные знания и профессиональные компетенции, которые пригодятся им уже во взрослой жизни.