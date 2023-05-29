Тысячи подростков смогут временно трудоустроиться в Краснодаре на период летних каникул

По данным администрации Кубани, сейчас уже подготовлено для несовершеннолетних местных жителей более 3,5 тысяч рабочих мест. Имеется возможность временно трудоустроиться озеленителем, курьером, а также помощником библиотекаря. Зарплату они будут получать из средств местного бюджета и за счет работодателей, сообщает perspektiva-ru.ru.