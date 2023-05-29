Вывески на иностранных языках запретили использовать в Краснодаре

Также в заявлении сказано, что благодаря принятым поправкам архитектурный облик Краснодара будет приведен к единому стилю. Вводятся новые правила, касающиеся оформления остановок, уточнены рекомендации к оформлению магистральных улиц, озеленению в городе и т.д.