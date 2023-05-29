Вывески на иностранных языках запретили использовать в Краснодаре

В Краснодаре депутаты городской думы поддержали идею запрета на оформление вывесок на иностранных языках. Об этом 29 мая заявил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
По информации главы Краснодара, запрет на оформление вывесок на иностранных языках включает и транслитерацию. В сообщении отмечается, что запрет не затронет зарегистрированные товарные знаки.
Также в заявлении сказано, что благодаря принятым поправкам архитектурный облик Краснодара будет приведен к единому стилю. Вводятся новые правила, касающиеся оформления остановок, уточнены рекомендации к оформлению магистральных улиц, озеленению в городе и т.д.
Ранее Наумов потребовал немедленно начать проверку после того, как в одном из караоке-клубов играли песни Верки Сердючки. Отмечается, что в треке звучали слова из гимна Украины.